شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع للموسم الأول من The Great بعد يومين من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الموسم الأول من مسلسل The Great، الذى عرض على شبكة Hulu، فى 15 مايو الجارى، على تقييم وصل إلى 80% على موقع Rotten Tomatoes، من قبل 46 ناقد فنى من حول العالم، تكون من 10 حلقات طرحت متتالية على شبكة البث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، المسلسل الجديد يدور حول اضطرار أميرة ملكية تعيش في ريف النمسا، وذلك خلال القرن السابع عشر إلى الاختيار بين سعادتها الشخصية، ومستقبل روسيا، عندما تقوم بالزواج من إمبراطور.



The Great



مسلسل The Great، من بطولة فيل ويبستر، كريستوف تيك، تشارلي برايس، مايكل أودين كارترايت، إيلي فانينج، بايو جاباداموسى، نيكولاس هولت، فلورنس كيث روتش، بول أوكيلي.

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كما كشفت شبكة Hulu عن موعد عرض الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، للممثل المصرى العالمى رامى يوسف، والذى يعرض في 29 مايو من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، وكان يوسف،قد فاز بـ جائزة الـ Golden Globes الأخيرة ، كـ أفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى.

الموسم الثانى من مسلسل Ramy يحتوى على 10 حلقات، على أن تعرض متتالية على الشبكة، ويقوم ببطولته رامي يوسف، محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلي، مي كالاموي، ستيف واي، مولي جوردون، كارولين باسو، روزالين الباي، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.

ويدور المسلسل الكوميدى العائلى حول رامي، نجل المهاجرين المصريين، حيث يقوم برحلة متعارضة روحياً في الحي الذي يقيم فيه في نيوجيرسي، حيث يقع في بحر الاختلافات، بين مجتمعه المسلم الذي يعتقد أن الحياة اختبار مستمر، وأصدقائه الألفيون الذين يعتقدون أن الحياة مليئة بالاحتمالات التي لا نهاية لها والله الذي يراقب دائمًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".