مقتل محمود حميدة في الحلقة 25 من لما كنا صغيرين

عقب اقتحام سليم ( محمود حميدة ) لفيلا دنيا ( ريهام حجاج ) حاملًا مسدس في حلقة أمس، قامت دنيا مدافعة عن نفسها بضربه على رأسه مما اسقط المسدس من يده ومن ثم قتلته بعد اشتباك معها.

بعد وفاة سليم والتحقيق مع دنيا والذي أسفر عن

إخلاء سبيلها، تم استدعاء يحيي ( محمود حجازي ) للشهادة وقد إعترف بأن سليم هو من يتاجر في المخدرات وأن نهى ( نسرين أمين ) لا علاقة لها بالقضية وهو الأمر الذي أكدته سكرتيرة سليم بالإضافة لشهادتها بأنه تواجدت مع حسن ( نبيل عيسى ) وقت مقتل نهى.

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في سياق آخر عرض ياسين ( خالد النبوي ) الزواج على دنيا وهو الأمر الذي فسرته في بادئ الأمر بأنه من باب الشفقة عليها.

يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد على.