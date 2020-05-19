آسر ياسين يتصالح مع نيللي كريم في الحلقة 25 من ب100 وش

عقب اتهام سكر ( نيللي كريم ) لعمر ( آسر ياسين ) بالخيانة بعد استماعها لمحادثة دارت بينه وبين شيرين ( سارة التونسي ) بعد مشاجرتها مع زوجها باسم ( لؤي عمران ) وطلبها المساعدة من عمر.
يذهب عمر لحمادة ( إسلام إبراهيم ) ليخبرها بأنه كان على علم باختراقه لهاتف شيرين ولسماعة محادثتهم وأن ذلك جزء من الخطة للنصب على باسم.
تقتنع سكر بكلامه ويتفقوا على الاستمرار في الخطةبنفس الشكل الذي تم فهو سيستمر في مساندته لشيرين وهي ستظل توافق على خروجات باسم حتى ينصبا على كليهما.
يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.
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