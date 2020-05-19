كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر والدة ياسمين عبد العزيز تقنعها بالعودة لطليقها من أجل ابنتهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عرضت مساء أمس الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.
وجاءت ضمن أحداث الحلقة الـ 25 من "ونحب تاني ليه"، محاولة عائشة "سوسن بدر"، أن تقنع ابنتها غالية "ياسمين عبد العزيز"، بالعودة لزوجها السابق عبد الله "شريف منير"، لأن ابنتهما تيا متعلقة به، ولأنه أيضاً قد تغير كثيراً بعد الحادث.
قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"
تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 25
وتعرض الحلقة 25من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.