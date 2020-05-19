كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر والدة ياسمين عبد العزيز تقنعها بالعودة لطليقها من أجل ابنتهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء أمس الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.

وجاءت ضمن أحداث الحلقة الـ 25 من "ونحب تاني ليه"، محاولة عائشة "سوسن بدر"، أن تقنع ابنتها غالية "ياسمين عبد العزيز"، بالعودة لزوجها السابق عبد الله "شريف منير"، لأن ابنتهما تيا متعلقة به، ولأنه أيضاً قد تغير كثيراً بعد الحادث.