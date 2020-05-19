الفنانة التركية أويكو كارايل تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية أويكو كارايل الشهيرة بـ«جميلة» بعيد ميلاد زوجها، المغني جان بونومو في أجواء رومانسية بمنزلهما، استسلاماً لفترة الحجر المنزلي للحد من انتشار وباء كورونا.

أويكو حرصت على مشاركة محبيها أجواء الحفل بصورة رومانسية ظهرت فيها تقبل زوجها، وكتبت معلقة عليها: «أحبك.. عيد ميلاد سعيد»، حيث تلقت النجمة التركية تهاني متابعيها الذين تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها لزوج أويكو عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.

النجمة التركية أويكو كارايل احتفلت بخطبتها على جان منتصف فبرير 2018 بالتزامن مع عيد الحب، واحتفل الحبيبان بزفافهما يوليو 2018 مرتين، الأولى في أجواء عائلية، والثانية كانت أكثر صخباً بحضور أصدقائهما.

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «الثنائي العظيم» آخر عمل درامي عُرض لأويكو على الشاشة، وقد شاركت في بطولته أمام كرم بورسين، إبراهيم شيليكول، وأوزجي جوريل، وغيرهم.

يُذكر أن مسلسل «عودة مهند» كان بطاقة التعارف بين أويكو والعالم العربي، حيث شاركت في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» وبورا جولصوي الشهير بـ«مؤيد»، واشتهرت فيه باسم «جميلة»، وكان لها ظهور مميز في مسلسل «العشق الأسود» أمام النجمين توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» وأنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم».

في الوقت الذي ضاعفت شعبيتها وجماهريتها بعد تألقها في مسلسل «نبضات القلب» الذي شاركت في بطولته أمام جوكهان ألكان، وعن هذا العمل، حصلت أويكو على جائزة الفراشة الذهبية كأفضل ثنائي مع جوكهان، وذلك عام 2017.