ليوناردو ديكابريو يقود سيارته بدون كمامة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات مصوري الباباراتزى عدة صور لنجم هوليوود الأمريكي ليوناردو ديكابريو، وذلك أثناء ركوبه سيارته وتجوله بها بصحبة مجموعة من أصدقائه في مدينة ماليبو.

وبحسب ما ذكره موقع الديلي ميل خلال تقرير نشره حول نجم هوليوود الذى تم ترشيحه لأكثر من جائزة أوسكار خلال مشواره الفني الملىء بالإنجازات، ويأتي هذا الظهور بعد فترة من الغياب حيث أكدت العديد من التقارير أن نجم هوليود كان يستمتع بفترة العزل مع صديقته كاميلا مورنو.

وكان النجم ليوناردو ديكابريو والنجم روبرت دى نيرو، قد أعلنا عن انضمامهما لتحدى All in Challenge، بهدف التبرع لإطعام الفئات الفقيرة، والتى تأثرت إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا الذى أوقف أغلب المجالات حول العالم، وذلك من خلال فيديو ظهر فيه الثنائى دى كابريو ودي نيرو عبر إنستجرام خلال الساعات الماضية.

الأمر لم يقف عند ذلك، وإنما امتد إلي هدايا عديدة من قبل النجمين مقابل التبرع والمشاركة في التحدي، وذلك عن طريق منح أحد المتبرعين فرصة الانضمام للثنائي ليوناردو ودي نيرو في فيلمهما الجديد الذى يحمل اسم Killers of the Flower Moon، حيث قال ليوناردو خلال الفيديو : “إذا كنت تتساءل عن الطريقة التي تشارك من خلالها مع العظيم مارتن سكورسيزي في عمل من أعماله الذى يقوم بإخراجها، فالفرصة قد أتت، ما عليك سوي التبرع، وستشاركنا الظهور في الفيلم الذي نحضره حالياً، بالإضافة إلي منحنا هدايا أخري مقابل التبرع تتمثل في حضور العرض الخاص للفيلم”.