انفصال النجمة التركية توبا بوبوكستون عن حبيبها بعد ارتباط 4 سنوات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» عن حبيبها، رجل الأعمال أوموت أفيرجان بعد علاقة عاطفية جمعتهما تجاوز عمرها الـ4 سنوات.

مصادر مقربة من الثنائي كشفت عن أن الحبيبين انفصلا على أبواب أزمة كورونا، ومن بعدها قررت الفنانة التركية قضاء فترة الحجر المنزلي مع توأمها «مايا وتوبراك»، وعلى الرغم من أن توبا وأوموت نجحا في حل الخلافات التي نشبت بينهما طوال هذه الفترة، إلا أنهما قررا كتابة نهاية قصة حبهما هذه المرة.

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في أحدث ظهور لتوبا وأوموت، سأل الصحفيون الفنانة التركية عن موعد الزواج من حبيبها، لتفاجئ الجميع بردها بأن علاقتهما مستقرة للغاية، إلا أنها لا تفكر بالزواج حالياً، مشيرة إلى أنها تركز الآن فقط على رعاية ابنتيها التوأم «مايا وتوبراك»، بالإضافة لعملها.

يُذكر أن توبا بويوكستون بدأت في مواعدة أوموت أفيرجان الذي يصغرها بحوالي 7 سنوات بعد أيام على طلاقها من زوجها السابق، الفنان التركي أنور صايلاك، الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج اثمرت عن التوأم «مايا وتوبراك» 19 يناير 2012.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «النهضة العثمانية» آخر ما عرض لتوبا بويوكستون، حيث كان التعاون الأول لها مع شبكة Netflix العالمية، وفيه تجسد النجمة التركية دور «مارا» زوجة السلطان العثماني مراد الثاني، ووالدة السلطان محمد الفاتح المعنوية «زوجة أبيه»، حيث كان يستشيرها في الكثير الأمور، وتشارك توبا في بطولة العمل أمام جيم يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، الايدا أكدوغان، بينار دينيز، اردال يلديز، سليم بايرقدار، اوسهان تشاكير، يفورك ماليكيان.