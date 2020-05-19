النجم التركي أنور صايلاك ينتظر مولود جديد من حبيبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينتظر النجم التركي أنور صايلاك مولود جديد من حبيبته، جوزدا يلماز، وقد كشفت مصادر مقربة من الحبيبن أنها مولودة أنثى، لتحمل بذلك رقم 3 بين بنات أنور الذي انجب ابنتيه التوأم «مايا وتوبراك» من زوجته السابقة، الفنانة التركية توبا بويوكستون.

أنور ارتبط عاطفياً بجوزدا عام 2017 وذلك بعد حوالي 3 أشهر على انفصاله رسمياً عن توبا التي تزوجها يوليو2011 بعد قصة حب قوية جمعتهما، وقد أثمر زواجهما عن توأمهما «مايا وتوبراك» 19 يناير عام 2012.

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اللافت أن أنور ورغم انفصاله عن توبا، لم يمح أول حرف من اسمها من الوشم العائلي الذي وضعه على ذراعه خلال فترة زواجهما «TMTO»، ويضم الأحرف الأولى من أسماء الأسرة، حيث النجمين وتوأمهما « T توبا، M مايا، T توبراك و O أونور»، وهو الأمر الذي كشفته جلسة تصوير جديدة كان قد خضع لها مؤخراً لصالح إحدى المجلات.

البعض فسر ذلك بأن أنور مازال على علاقة طيبة بتوبا، حيث اتخذت علاقتهما شكل أقرب للصداقة، وخاصة لرغبتهما في عدم تأثر توأمهما بهذا الانفصال بشكل سلبي، حيث سبق وظهر أنور وتوبا في أكثر من مناسبة مع توأمهما بعد طلاقهما.

يُذكر أن أنور صايلاك تألق في مسلسل «أنت وطني» أمام النجمين خالد أرغنش وبيرجوزار كوريل على مدى موسمين، كما شارك النجم كيفانج تاتليتوج مؤخراً في بطولة مسلسله الأخير «اصطدام» أمام إلتشين سانجو.