تعليق طريف لمحمد هنيدي على مسلسل «النهاية»: توقعات ولا تسريبات؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الفنان المصري محمد هنيدي على أحداث مسلسل “النهاية” بطولة الفنان يوسف الشريف، والتي تتسم بالغرابة، بتعليق طريف.
هنيدي كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: ” @ElSherif موضوع المسيح الدجال ده توقعات ولا تسريبات للشهور الجايه؟”.
الفنان يوسف الشريف اكتفى بالتعليق بتعبيرات وجوه ضاحكة، بينما علق الفنان كريم عبدالعزيز، بقوله: “دي حقيقة أنت إيش عرفك”.
كما رد الفنان أحمد العوضي على تعليق محمد هنيدي، قائلا: “دائماً سبّاق، زي فيلم العالمي كده صعدنا بعده كاس عالم”.
ومسلسل “النهاية” يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وهو بطولة الفنان يوسف الشريف، و عمرو عبدالجليل، وناهد السباعي، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وغيرهم من النجوم.
ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل “النهاية - “The End” إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل “كفر دلهاب” في عام ٢٠١٧.
ودارت الحلقة 23 عن مجموعة من الأشخاص، يحضرون “جلسات المحبة” التي تشهد طقوساً غريبة وأحاديث حول “الحفاظ على العهد”، والسيطرة على العالم بعد نهاية شكله الحالي، وقيام عالم جديد يقوده هؤلاء الأشخاص المنتمين لهذه الجماعة الغامضة التي يجسّد دور قائدها الغامض، التي تحاوطه التساؤلات، الفنّان إياد نصار.
وبعد عرض الحلقة تصدّرت وسوم مسلسل “#النهاية” و”#اياد_نصار” و”المسيخ_الدجال” موقع “تويتر” في مصر، وتسائلوا عن الشخصية التي يجسدها الفنان إياد نصار وهل هي “المسيخ الدجّال” أم لا.
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