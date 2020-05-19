هذا ما حصلت عليه.. سوزان نجم الدين تكشف عن أجرها في برنامج رامز مجنون رسمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، ضحية لبرنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي ينتمي لنوعية برامج المقالب، ويقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة mbc مصر.

الفنان السورية كشفت، خلال بث مباشر مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، عن أجرها عن الحلقة، حيث أكدت أنها بعدمعرفتها بالمقلب طلبت الحصول على مليوني دولار، لكنها حصلت على أكثر من 50 ألف دولار، أي ما يزيد عن 750 ألف جنيه مصري.

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سوزان كشفت كواليس وقوعها في المقلب، حيث أكدت أنها خُدعت بحديث إحدى المعدات التي أخبرتها بأنها مطلوبة كضيفة في برنامج تقدمه الفنانة أروى، لافتة إلى أنها كانت متواجدة وقتها في دبي.

وأضافت أنها كادت أن تهرب من الوقوع في المقلب، حيث أنها اعتذرت عن الحلقة وطلبت تأجيل التصوير، لكن فريق الإعداد تعلل بأمر تعليق الطيران، وأكدوا أنه لا توجد فرصة لتصوير الحلقة إلا في اليوم التالي وهو ما جعلها توافق.

الفنانة السورية أكدت أنها لم تكن على علم بالمقلب إطلاقا، وذلك على الرغم من أن بعض الفنانين اعترفوا بأنهم كانوا على علم بالمقلب مسبقا، قائلة: “ربما يكون الضيوف الذين يتم إعلامهم بالمقلب أصدقاء”.