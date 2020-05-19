"محب لمصر وللفن.. سيحفر اسمك للأبد" .. نجوم الفن ينعون الشيخ صالح كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، الذي رحل عن عالمنا، أمس الاثنين، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

نرصد لكم أبرز هؤلاء النجوم:

سميرة سعيد

نشرت المطربة سميرة سعيد، صورة للراحل صالح، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت :" مع إني لم أقابله .. لكني كنت دائماً لدي يقين أنه يمتلك القوة والسلطة والمال والطيبة والعطاء والإنسانية.. وقلّ ما تجتمع كل هذه الصفات في شخص واحد.. رحم الله الشيخ صالح كامل".

لطيفة

وكتبت المطربة لطيفة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :" بسم الله الرحمن الرحيم

بقلب مؤمن وحزين و بعين تدمع و تبكي الأب والقدوة والرمز أبو الچميع الشيخ صالح كامل ألف رحمة على روحك يا من كنت خيراً و طيباً و معطاءاً بكل ما قدمت من خير للأمة أجمعها، كل ما قدمت من خير للأمة الإسلامية سيحفر اسمك في تاريخها للأبد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

رنا سماحة

فيما كتبت الفنانة رنا سماحة، :" البقاء لله في الشيخ صالح كامل نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان".

Advertisements

عبدالرحيم كمال

وكتب السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه بموقع "تويتر":" رحم الله الشيخ صالح كامل رحمة واسعة وأقبل عليه بفضله ورضاه".

بوسي شلبي

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للراحل صالح كامل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" انتقل الي رحمة الله تعالي قبل قليل في مستشفي سمير عباس الشيخ صالح كامل".

نادية الجندي

ونشرت الفنانة نادية الجندي صورة كامل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"خالص العزاء لأسرة الشيخ صالح، الذي رحل عنا منذ قليل، الله يرحمه يارب، كان إنسان جميل ومحترم وبيحب الفن وبيقدر الفنانين ومحب لمصر".

وأضافت الجندي :"تعازينا الحارة لأسرته الكريمة وأولاده، وزوجته الصديقة العزيزة صفاء أبو السعود، ربنا يصبرهم جميعا يارب، والبقاء لله".

إلهام شاهين

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، :" تعازينا الحارة إلى الفنانه صفاء أبو السعود و الأسرة فى وفاة الشيخ صالح كامل .. اللهم إجعل مثواه الجنة وصبر أهله ومحبيه على فراقه".