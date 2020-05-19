نجوى كرم تستعين بأغنيتها وتتمنى هذا الأمر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ مقطع من اغنيتها القديمة "بنوب" والتي تقول فيها "يا ريت نلاقي الدوا"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد استعانت نجوى بهذه الأغنية لتتمنى إيجاد دواء ل​فيروس كورونا​ الذي انتشر في كل انحاء العالم، وعلّقت نجوى قائلة: "يا ريت نلاقي الدوا، كورونا".

الجدير ذكره ان نجوى كرم استعادت مؤخرا لحظات نجاحها الفني قبل 25 عاماً، خلال مشاركتها في مهرجان المحبة والسلام عام 1994، حين إلتقت مع الالاف من محبيها، بمدينة اللاذقية في سوريا.

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