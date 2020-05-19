بالفيديو.. مطعم يبتكر طريقة غريبة لحماية زبائنه من كورونا

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وبعدما تراجعت وتيرة الإصابات في بعض الدول، أعلنت تخفيف إجراءات الحظر بصورة تدريجية والسماح لبعض المنشآت التجارية بممارسة أعمالها ومنها المطاعم.
ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد ابتكار أحد المطاعم لطريقة غريبة في حماية زبائنها من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.
وتعتمد هذه الطريقة على إلزام رواد المطعم على الدخول في إطار هواء منفوخ ومحمل على أربع عجلات صغيرة، ليسمح للشخص بالتحرك بداخله.
وتهدف هذه الإطارات إلى تحقيق مسافة آمنة بين كل شخص وآخر، والتي تقدر بنحو مترين، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 315 ألف حالة وفاة.
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي وصل عدد المصابين فيها إلى نحو 84 ألف.
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