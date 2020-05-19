كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر طارق صبري: وافقت على مسلسل "يانا ياجدو"لأنه عمل كوميدي.. والمخرج حذف منه مشاهد كثيرة بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



فنان شاب يختار أدواره بعناية شديدة ويحرص دائمًا على تقديم الشخصيات الجديدة والمركبة والابتعاد عن تقديم الأدوار التقليدية والنمطية ويسعى لتقديم الشخصيات التي تكون إضافة لمشواره الفني، إنه الفنان طارق صبري.

وكشف طارق لـ"الخليج 365 الفني" عن تفاصيل كثيرة منها مشاركته في مسلسل "يانا ياجدو"، كما تحدث عن أعماله الجديدة، إلى نص الحوار..

ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "يا انا ياجدو"

هناك العديد من الأسباب التي جذبتني للمشاركة في المسلسل من أهمها أن المسلسل كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف وسبق و قدمت المسلسل الكوميدي "بنات سوبر مان" و لكن لم تكن بهذا الشكل، بالاضافة إلى أن المسلسل يتضمن مجموعة كبيرة من النجوم الكبار مثل الفنان القدير أحمد بدير والشباب مثل محمد نجاتي ورنا سماحة و مدحت تيخا، أيضًا المؤلف المتميز في كتابته للأعمال والمخرج الذي يعتبر من اهم المخرجين على الساحة الفنية حاليًا.

كيف كانت كواليس المسلسل في ظل انتشار فيروس كورونا؟

عقمنا موقع التصوير بالكامل، بالإضافة إلى تعقيمنا أيضا باستمرار، بجانب حرص كل منا على سلامته الشخصية، واستخدام المواد المطهرة ورغم ذلك يعتبر من أصعب الكواليس في مشواري الفني نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، تم تغيير نظام التصوير فكنا نصور في مواعيد صعبة جدًا نظرًا لقانون الحظر الذي فرضته الدولة.

هل تم التخلي عن بعض المشاهد وتغيير الأماكن؟

بالفعل، هناك العديد من الأماكن و المشاهد التي حذفت بسبب صعوبة الوصول لهذا الأماكن في ظل انتشار فيروس كورونا.

ما أبرز ردود الفعل التي تلقيتها عن دورك في المسلسل؟

ردود الأفعال لطيفة جدًا و الجمهور سعيد بتقديمي للكوميديا لأنه لم يتخيل أنني أعمل هذه المنطقة من الكوميديا، و ناس كثيرً من المقربين مني سعدوا بتقديمي هذه النوعية من الكوميديا لأنهم دائمًا كانوا يطالبوني بتقديم الكوميديا، لذلك انا سعيد جدًا بهذا الدور و التجربة المختلفة التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاتها في رمضان.

كيف تقييس نجاح أعمالك؟

أقيس نجاح أعمالي من خلال ردود فعل الجمهور في الشارع و ليس السوشيال ميديا.

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ما المسلسلات التي تهتم بمتابعتها خلال الموسم الرمضاني الحالي؟

بتابع مسلسلي "الاختيار" و"النهاية" وأرى أنهما من أعلى من المسلسلات إنتاجًا ويحتويان على مستوى عالي جدًا من التكنيك الفني، لذلك يستحقان هذا النجاح الكبير الذين حققاه خلال الموسم الرمضاني الحالي.

كيف ترى المنافسة الرمضانية؟

أنا ضد حكاية المنافسة لأننا ليس في مبارة فأقل مسلسل ظهر للناس بذل فيه مجهود كبير جدًا حتى يظهر على الشاشة.

ما رأيك في برامج المقالب التي تقدم خلال رمضان.. مثل برنامج "رامز و فيفي"؟

لم اتابع هذه برامج المقالب، لذلك لا احب الحديث عن هذه النوعية.

ما تعليقك على قول رواد التواصل الاجتماعي أن مستوى الكوميديا هذا العام صفر؟

إذا شعر الجمهور هذا العام أن مستوى الأعمال الكوميدية لم يكن على المستوى المطلوب فمن الطبيعي أن يوجد عام يتحول فيه كتابة السيناريو لمواقف كوميدية، ومن الممكن أن تتغير الإيفيهات الكوميدية وما نعجب به هذا العام من الوارد أن لا يعجبنا العام القادم، وبالفعل هناك هجوم شديد على بعض المسلسلات.

وأعتقد أن هذه المسلسلات إذا كان تم عرضها بنفس السيناريو من أربع سنوات كان من الممكن أن تصبح من أفضل المسلسلات،ولكن من وجهة نظري أن كل يوم يتجدد ذوق المتفرج فمن الممكن أن يعجب بعمل اليوم وإذا عرض في الغد بنفس السيناريو لا ينال اعجابه ومن الممكن أن يكون الجمهور على حق في بعض الأعمال ولكن المستوى ليس صفرًا هذا العام، والمسلسلات التي نجحت هذا العام ليست الكوميدية، ولكن المسلسلات التي يغلب عليها طابع الملحمية و المسلسلات التي يغلب فيها الانتاجية الضخمة،لكن المسلسلات الكوميدي إذا عرضت بعد رمضان على قنوات كبرى من الممكن أن تنال اعجاب الجمهور.

ماذا عن أعمالك الجديدة؟

أحضر لفيلم "حفلة 9" و فيلم "باركورد".