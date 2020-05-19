تراند اليوم : فنانة شهيرة تحرض الفتيات على أمر خطير : رغباتك أهم من اهلك

ثارت فنانة شهيرة موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كتابة منشور عبر صفحتها على “إنستجرام”.

واتهم كثيرين الفنانة المغربية “سحر الصديقي” بتحريض الفتيات على الأفعال المشينة والتمرد على التربية وكرامة الآباء، من أجل إرضاء رغباتهن.

وقالت الفنانة سحر الصديقي في منشورها الذي جاء تعليقًا على المسلسل الذي أثار الجدل ” سلمات أبو البنات” والذي استهلته بالقول: “سلمات أبو البنات، مسلسل استفزني فعلا، تطرق للعديد من المشاكل التي تعاني منها المرأة، لن أتحدث عن معاناة المرأة مع التحرش و الاغتصاب الذي ندد به منحى سيناريو المسلسل، بل ما قبض لي أنفاسي و ما وترني و شنجني فعلا، هو معاناة الفتيات داخل منازلهن ووسط آبائهن”.

وتابعت، قبل أن تشير إلى أن: “المسلسل جسد بطريقة إيجابية رغم سلبية الأمر، السجن غير المرئي الذي تعيشه شريحة كبيرة من فتيات مجتمعنا، فتيات راشدات يسلبن أبسط حقوقهن تحت مسمى خوف وحب الآباء لهن، حب مدمر لكيان و استقلالية و نفسية، تلك الفتيات اللواتي تصبحن دمى منعدمات الشخصية أمام هوة ونرجسية و تقلبات مزاجية أب متسلط، راكم عقد ومشاكل ذكورية نرجسية في عقله، نتيجة ما تلقاه من تقاليد و معتقدات تجعل من حبه لبناته، حب تملكي يلغي شخصية بناته أمامه”.

وتابعت الصديقي: “أعرف أن الكثير يرى سلمات نموذج الأب المثالي ذو أخلاق عالية و تربية حسنة لبناته، نظرا لمفهوم بنت الناس عند المجتمعات العربية، ألا و هي الفتاة الخاضعة و الحانية أمام كبرياء أب يعتبر سمعته و كلمته التي لا يجب أن تسقط، مهما كانت خاطئة، أهم من مشاعر و رغبات ابنته الراشدة التي لا يحق لها اتخاذ أي قرار لنفسها بدون موافقته على حد تعبيرها”.

وختمت سحر الصديقي تدوينتها بتوجيه رسالة جاء فيها: “من هذا المنبر أريد أن أساند كل فتاة تعاني من هذا الضغط و السجن غير مرئي، رغم أن العديد منهن تعودن عن قهر آبائهن لهن خشية أن يصبحن مسخوطات الوالدين، مفرد تهديدي و ترهيبي لكل من تجرأت أن تتمرد عن قوانين و أوامر العائلة المرسومة لها، قوانين و أوامر تداعب غرور الآباء، لكنها تقتل و تدمر كرامة، و إرادة و قوة فتاة لتصبح في معظم الأحيان جسد مفعول به طيلة حياتها”.