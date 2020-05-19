تراند اليوم : ابنه فنان مصري شهير : انا هموت ابويا بأيدي

ينتظر مشاهدو مسلسل “البرنس” انتقام رضوان (محمد رمضان) من فتحي (أحمد زاهر) وأخوته بعد الظلم الذي تعرض له على أيديهم.‏

حير الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على Instagram الجمهور بعد أن نشر صورة لفتحي من المسلسل وكتب معلقًا: “تفتكروا فتحي ‏هيموت النهارده؟ طب لو مات مين اللي هيكمل الصراع مع رضوان”؟‏

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لترد ابنتا أحمد زاهر على سؤاله، فقالت ملك: “ولو مات من يحرق دمنا باقي رمضان”؟

أما ليلى زاهر ردت قائلة: “لو فتحي ما ماتش أنا هموته بإيدي”.‏

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مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 ‏وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” ‏أحمد فهيم‎.‎