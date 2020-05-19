تراند اليوم : ابنه فنان مصري شهير : انا هموت ابويا بأيدي

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ينتظر مشاهدو مسلسل “البرنس” انتقام رضوان (محمد رمضان) من فتحي (أحمد زاهر) وأخوته بعد الظلم الذي تعرض له على أيديهم.
حير الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على Instagram الجمهور بعد أن نشر صورة لفتحي من المسلسل وكتب معلقًا: “تفتكروا فتحي هيموت النهارده؟ طب لو مات مين اللي هيكمل الصراع مع رضوان”؟
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لترد ابنتا أحمد زاهر على سؤاله، فقالت ملك: “ولو مات من يحرق دمنا باقي رمضان”؟
أما ليلى زاهر ردت قائلة: “لو فتحي ما ماتش أنا هموته بإيدي”.
مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.
تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.