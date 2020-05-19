تراند اليوم : برامج فله في العيد علي قنوات الشبكة المتحدة : أغاني وأفلام ومسرحيات وبرامج

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نجوم سهرات العيد علي قنوات الشبكة المتحدة
تقدم المتحدة للخدمات الإعلامية سهرات مميزة علي قنواتها اثناء ايام عيد الفطر المبارك و قد صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة انه بعد موسم رمضاني مميز لقنوات المتحدة و الذي شهد بنجاحه المشاهدين فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ تامر مرسى ان تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك
و خلال فترة حظر انتقال المواطنين و ذلك من خلال عرض مجموعة من الافلام و المسرحيات الجميلة خلال ايام اجازة العيد و تختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها المطربين و والمطربات من افضل نجوم مصر مثل تامر حسني و انغام و حميد الشاعري و محمد فؤاد و هشام عباس و مدحت صالح و علاء عبد الخالق و حنان مع كوكبة من الموسيقيين و ذلك من مسارح الصوت و الضوء بالاهرامات و حديقة الازهر.