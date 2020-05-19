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تراند اليوم : عادل إمام عن كورونا: تباعد مين بلاش كلام فارغ

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سماح محمد 0 تبليغ

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احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 80، وسط أحفاده وأصدقائه المقربين وأقاربه.

وسأله الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حلقة برنامجه “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية، عن التباعد في زمن ، وذلك على خلفية التجمعات في عيد ميلاده، قائلاً: “يا راجل بلاش كلام فارغ تباعد مين احنا هنهزر”.

وسخر إمام من الأقنعة الطبية والكمامات قائلاً: “نحط كمامات زي جنينة الحيوانات”، واستكمل: “أصدقائي بيحتفلوا بيا وبنضحك ونتبسط، المحبة في التقارب”.

يشارك النجم عادل إمام في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل “فالنتينو”، وتشاركه البطولة الفنانة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، وغيرهم من النجوم.

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