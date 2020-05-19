تراند اليوم : شيماء سيف تشتاق لجمهورها : وحشتوني

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها، بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت شيماء على الصورة قائلة: “وحشتوني ووحشتني الحياة”.

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :” وحشتيني يا شيمو “.

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وتابعت أخرى قائلة :” سكر و الله وحشتينا احنا كمان “.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.