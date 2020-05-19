تراند اليوم : شيماء سيف تشتاق لجمهورها : وحشتوني

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها، بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت شيماء على الصورة قائلة: “وحشتوني ووحشتني الحياة”.
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :” وحشتيني يا شيمو “.
وتابعت أخرى قائلة :” سكر و الله وحشتينا احنا كمان “.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى محمد علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف فكري، إنتاج ممدوح شاهين.