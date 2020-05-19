تراند اليوم : مفيد فوزي: غضب أم كلثوم تسبب في رفدي من الإذاعة

توك شو

قال الإعلامي مفيد فوزي إن «المطربة الراحلة أم كلثوم لم ترفده، ولكن طاله غضبها»، معقبًا: «لابد أن أعترف أن الغضب الكلثومي حاد»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن أم كلثوم اعتبرت التصريحات التي جاءت على لسان بعض الشخصيات الشهيرة ببرنامجه «أوافق أمتنع»، الذي تقدمه المذيعة سناء منصور، تطولًا.

وأوضح أن الإذاعي الكبير أحمد سعيد أجاب على سؤال وُجه إليه بالبرنامج عما إذا يعجبه ما يقدمه جلال معوض في تقديم أم كلثوم: «ليه هو ده المحمل؟»، لافتًا إلى أن صلاح جاهين قال إن أغنية «إنت عمري» هي البنت المراهقة لكل أغاني السنباطي.

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وذكر أن الكاتب يوسف إدريس أجاب عن سؤال وُجه إليه عما إذا يستطيع أن يتحمل ألا يدخن في حفلات أم كلثوم: «وأنا أقرف نفسي وأنكد على نفسي ليه، ما أنا أروح البيت وأدخن زي مانا عاوز وأسمعها».

وتابع «فوزي»: «اعتبرت السيدة أم كلثوم أن هذا تطاولًا، وحذفت أغانيها من إذاعة الشرق الأوسط تمامًا، وتسبب هذا الغضب في رفدي».