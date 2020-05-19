محمد عساف بين قائمة أجمل 100 وجه لعام 2020

قامت مسابقة "تي سي كاندلر" بترشيح نجم آراب أيدول الفلسطيني محمد عساف إلى قائمته عن فئة الرجال. وترشّح المسابقة عدد من الوجوه لقائمة أجمل 100 وجه لعام 2020 ويتنافس عساف مع نجوم عالميين أبرزهم: براد بيت و مايكل بي جوردن ضمن هذه المسابقة. كما وضمت القائمة أيضاً في فئة النساء الممثلة المصرية هنا الزاهد ، والتي تتنافس أيضاً مع نجمات مثل سيلينا غوميز، هايلي بالدوين بيبر، صوفيا تيرنر وبينيلوبي كروز. ومن المتوقع أن يكشف عساف عن جديده في عيد الفطر، حيث كان قد نشر فيديو شوق من خلاله جمهوره لانتظار مفاجأة قريبة. Advertisements عساف بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج "أراب آيدول" في موسمه الثاني، على قناة "ام بي"، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2015.

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