ياسر جلال يتعرض للاغماء أثناء برنامج تلفزيوني على الهواء

فاجئ الفنان ياسر جلال فريق عمل البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر شاشة قناة العربية الحدث، بمطالبته بوقف الحوار التلفزيوني الذي كان يدار معه وذلك بسبب تعرضه لإغمائة بسيطه لعدة دقائق قليلة.

وأعلن أحد العاملين بالقناة وفريق البرنامج ان الفنان ياسر جلال استعاد حالته الصحية بشكل سريع وعاد لاستكمال الحوار مجددا بشكل طبيعي وان ما شعر به مجرد دوار نتيجة الإرهاق الشديد الذي يعاني منه بسبب التصوير لفترات طويلة دون توقف للحاق بتسليم كافة الحلقات للقنوات التي تقوم بعرض العمل .

يشار إلي ان الفنان ياسر جلال يخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل الفتوه الي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أحمد خليل ورياض الخولي وعهدي صادق ومي عمر ومها نصار واحمد صلاح حسني ونجلاء بدري وليلي أحمد زاهر وانعام سالوسة وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما، ومن إخراج حسين المنباوي الذي كون ثنائي فني مميز مع الفنان ياسر جلال .

وتدور أحداث المسلسل حول فترة الفتوات وصراع كل منهم علي السلطه، ويسلط العمل الضوء علي حقبة زمنية هامي لا يعلمها الكثيرين.

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