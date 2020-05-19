بالفيديو: ميلا ابنة نانسي عجرم ترقص السالسا في عيد ميلادها

احتفلت ​ميلا الهاشم​ ابنة الفنانة ​نانسي عجرم​ بعيد ميلادها الـ11 ، فاحتفلت نانسي بعيد ميلاد ابنتها على طريقتها الخاصة موجهة لها رسالة على صفحتها على موقع "انستاغرام" ؟

ونشرت نانسي صورة إلى جانب ابنتها ميلا التي بدت أطول منها وذلك لوقوفها على كرسي وبدا أمامها قالب الحلوى المخصص للمناسبة، وعلقت نانسي :" أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي".

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أما ميلا فنشرت بدورها عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو إضافي ظهرت فيه بفستانٍ أخضر وهي ترقص وتؤدّي بعض حركات السالسا بإحترافية، الأمر الذي أثنى عليه متابعوها ومحبو نانسي.