أطلت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ على متابعيها في بث مباشر ضمن إحدى المقابلات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولدى سؤال المحاور عن مدى مهارتها في الطبخ من 1 إلى عشرة في الطبخ، أجاب زوجها المنتج البحيريني ​محمد الترك​ بدلاً منها بعد ترددها، مشيراً بأصابعه الى الرقم 2. Advertisements

ومازح المحاور بطمة قائلاً: "انتبهي قال 2 يعني الثانية جاية في الطريق"، لتجيب: ""خلي يجرب بس".

وكانت دنيا بطمة اثارت جدلاً حول حملها بسبب منشور عبر خاصية"ستوري" نشرتها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل قالت فيه إنها ترفض الخضوع لعلاجات تجميلية كالـ"البوتوكس" و"الفيلر"، بسبب ظروف الحجر المنزلي، إلى جانب سبب آخر لم تذكره، ما أثار الجدل حول احتمال حملها للمرة الثانية، وقالت بطمة في الفيديو الذي نشرته: "نتوما عارفين عندي واحد السبب لي كيمنعني ندير البوطوكس والفيلر وما نقيس حتى حاجة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوج دنيا بطمة يحرجها بهذا الاعتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.