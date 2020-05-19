هل يشترط يوسف الشريف عدم لمس "بطلات" مسلسلاته؟

انتشرت تغريدة للفنانة سهر الصايغ تكشف سر اختلال مشهد حملها لجسد الروبوت زين بعد ضربه بالصاعق الإلكتروني ضمن أحداث مسلسل "النهاية"، مؤكدة أنه كان من المفروض أن تحمل الجثمان إلى السيارة وتنطلق بها، ولكن تم قطع المشهد لأن النجم يوسف الشريف يضع شرطا في العقد ينص على عدم لمس بطلات مسلسلاته.



لحساب المنسوب لسهر نشر صورة للمشهد عبر حسابها بموقع تويتر وعلقت عليها قائلة: لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه بس مظهرش هي نقلته فجأة كده مسكته من التيشيرت بقى فالعربية، ناس قالت إزاي نقلته من غير ما تشيله؟ بس المخرج دلوقتي قال إن دي رغبة يوسف الشريف بعدم التلامس بينه وبين أي فنانه وإنه بيحط ده شرط في العقد.

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الحساب قامت بعمل مشاركة ليوسف الشريف في التغريدة ولكنه لم يعلق عليها لسبب بسيط وهو أن الفنانة سهر الصايغ لا تملك أية حسابات على تويتر، والتغريدة بكل ما تحمله من وقائع مفبركة من حساب وهمي.

المثير أن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدى اعجابه بأخلاق يوسف الشريف، والتزامه بمبادئه، خاصة وأنه اعتاد قبل بداية كل موسم لدراما رمضان على مناشدة جمهوره عدم الانشغال بمسلسله عن أداء العبادات وبخاصة صلاة التراويح، كما يرفض تقديم المشاهد العاطفية في أفلامه ومسلسلاته.





مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي وسهر الصايغ ومحمود الليثي ومحمد جمعة وسوسن بدر وأحمد مجدي، وهو من سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، وقامت بتصميم الملابس إنجي علاء زوجة يوسف الشريف والتي لازمته طوال فترة التصوير.