دنيا بطمة تستعد لاستقبال مولودها الثاني على الهواء مباشرة !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور للفنانة المغربية دنيا بطمة، وهي تتحدث من خلاله عن استعدادها لاستقبال مولودها الثاني من رجل الأعمال محمد الترك والد المطربة الشابه حلا الترك.

وأكدت الفنانة دنيا بطمة في المقطع الذي نشر لها إنها حتي الان لم تعلم نوع جنس مولودها وإنها ستعلم بعد أسبوعين فقط خاصة وإنها مازالت في المرحلة الأولي من الحمل، كما أعلنت إنها تنوي الظهور ببث مباشر لجمهورها يوم ولادتها ولكن لم تحدد إذا كانت ستصور عملية ولادتها أم ستخرج قبل أو بعد الولادة .

يشار إلي أن الفنانة دنيا بطمة كانت تعيش الفترة الماضية في عدد من الأزمات الكبري من بينهما أزمتها مع أحد الاشخاص الذي اتهمها بالتشهير والنصب عبر موقه التواصل الإجتماعي إنستقرام ولكن القضاء المغربي أنصفها واعد لها حقها، وأيضا أزمة شقيقتها التي قامت بإثارة الشغب في أحد الأماكن العامة وتعرضت لانتقدات شديدة وتردد أنه تم تحرير محضر لها بسبب ما قامت به، وأيضا أزمتها مع أبناء زوجها رجل الأعمال محمد الترك وتركهم لوالدتهم وذهابهم للمغرب للعيش مع والدهم .

ولم تطرح دنيا بطمة طوال الفترة الماضية أي من اعمالها الغنائية الجديد بسبب ما يمر به العالم حاليا .

Advertisements

شاهدي الفيديو :