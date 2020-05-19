أول تعليق من نادية الجندي بسبب حذف أجزاء من حلقتها في "اغلب السقا"

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها ومحبيها عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بمقطع من برنامجأغلب السقا الذي شاركت في أحد حلقاته وطالبت جمهورها بمشاهدة الحلقة مجددا خاصة وأن الحلقة التي ظهرت بها حذف منها الكثير من المشاهد بسبب ضغط الإعلانات علي البرنامج.

وعلقت نجمة الجماهير علي المقطع الذي نشرته وقالت "الحلقه شغاله دلوقتي كامله علي قناة أم ب سي مصرعشان فيه مقاطع لم تعرض بسبب ضغط الاعلانات علي القناة بعد الإفطار لمشاهدة الحلقه كامله اللينك موجود علي موقع أم بي سي"

يشار إلي أن الفنانة نادية الجندي عادت للدراما الرمضانية مجددا خلال الموسم الرمضاني الجاري من خلال مسلسل سكر زيادة التي تقوم ببطولته بجانب كل من الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر و ومجموعة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي، ومن إنتاج صادق الصباح وإخراج وائل إحسان، وحقق المسلسل رد فعل إيجابي من الكثيرين الذين حرصوا علي متابعة العمل وأشادوا بأداء أبطاله وأكدوا أنهم ظهروا بشكل جديد عليهم .



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