احمد العوضي ينشر صورة طفل يشبهه تماما.. هل هو نجله من ياسمين عبد العزيز؟

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة طفل يظهر علي ملامحهه الغضب بشكل شديد، وكتب عليها جملة " أبن أو بنت العوضي".

وظن البعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان هذا الطفل هو نجل العوض الحقيقي، وتسائلوا ان كان هذا هو نجله م الفنانة ياسمين عبد العزيو وهل أخفيا زواجهما لفترة؟ ولكن في حقيقة الأمر ان الصورة المنتشره هي لطفل يقلد ملامح الغضب التي اتسمت بها شخصية هشام عشماوي التي يجسدها الفنان أحمد العوضي في مسلسله الجديد الاختيار.

يشار إلي أن أحمد العوضي تعرض للكثير من الانتقادات والسخرية بسبب ملامحهه الغاضبة التي يظهر بها منذ بداية المسلسل وحتي الان، وانتشرت الكثير من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تسخر من الحركات التي يقوم بها أحمد العوضي خلال تجسيده لشخصية الإرهابي هشام عشماوي، وذلك ضمن أحداث مسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة ودينا فؤاد وأسلام جمال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف من بينهم كريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وأسر ياسين ومحمد عادل إمام ودياب ومحمد رجب وصلاح عبدالله وإياد نصار وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية.