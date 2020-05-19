صديقة كريستيانو رونالدو وأطفالهما في فيديو جديد من العزل الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها الحياة العائلية مع أسرتها من داخل العزل الصحي.

جورجينا رودريجيز شاركت متابعيها بمقطع فيديو طريف لعائلتها يظهر فيه كريستيانو رونالدو وهو يهاجم صديقته ويطرحها أرضا ليحاول أبناؤه تخليص والدتهم من أبيهم.

صديقة رونالدو علقلت على الفيديو قائلة: أحب قضاء الوقت معا في اللعب والتعلم، نستمتع بأنفسنا، إذا كان هناك شيء يمكننا الخروج منه بشكل إيجابي من هذه العزلة، فهو أننا نخلق أسعد اللحظات بأنفسنا وهي 99% من الوقت، لحظات صغيرة، لأوقات يومية، مع العائلة، أحبكم.

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جورجينا والنجم البرتغالي ليدهما ابنتهما “آلانا مارتينا”، التي ولدت في نوفمبر 2018، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم “إيفا وماثيو” من قبل أم بديلة.

نجم كرة القدم البرتغالية لديه أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 12 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.