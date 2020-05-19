جيسي عبدو تلغي عزاء والدها وتعلق: كسرتلي ظهري وأخدتلي روحي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألغت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، مراسم عزاء والدها الراحل جورج مطانيوس عبدو، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن فارق الحياة إثر اندلاع حريق هائل في شقته.

ونشرت جيسي عبدو، بيان نعي لوالدها عبر إنستغرام، وأشارت إلى أن العزاء لن يقام احترامًا للتدابير الكنسية والطبية الحالية بسبب الوضع الراهن.

وطالبت من جمهورها الصلاة لوالدها، تاركًة أرقاما هاتفية لتلقي العزاء من خلالها، بالتواصل مع أفراد العائلة، وكتبت: "تعتذر العائلة عن تقبل التعازي وتشكر محبتكم وترجو صلاتكم لراحة نفسه".

وتركت جيسي رسالة مؤثرة خلال تعليقها واصفًة رحيل والدها بالكارثة التي كسرت ظهرها وأحرقت قلبها فكتبت الممثلة اللبنانية: "كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي .. ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين؟؟؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك !!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت".

وكانت الفنانة اللبنانية قد فُجعت بعد ظهر الأحد بفقدان والدها نتيجة اندلاع حريق هائل في منزلها الكائن في منطقة ذوق مكايل - كسروان، حيث أعلنت عناصر من الدفاع المدني أن حريقًا هائلًا شبّ داخل شقة تقع في الطابق الخامس من أحد المباني السكنية.

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وعثر عناصر الدفاع المدني على جثة والدها جورج وقد وافته المنية داخل الشقة نتيجة قوة للحريق، وتم نقله إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية، حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.

في حين أصيبت والدتها مارو بضيق في التنفس جراء استنشاقها للدخان الكثيف الناتج عن انفجار أنبوبة غاز، ونقلت على إثره للمستشفى سيدة لبنان للقيام بالإسعافات اللازمة، وحالتها العامة حرجة.

وكانت الفنانة متواجدة في أبو ظبي لتصوير مسلسلها الخليجي "بعد حين" ولم تستطع العودة إلى لبنان بسبب توقف الطيران نتيجة انتشار فيروس كورونا.