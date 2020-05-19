بعد دور أحمد زاهر "فتحي" في البرنس.. هل سيخضع لعلاج نفسي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتل حديث السوشال ميديا والشارع العربي في شهر رمضان بامتياز، وتربع على عرش الأشخاص "المكروهين" في الأعمال الدرامية العربية التي عُرضت على شاشات التلفاز خلال شهر رمضان، هو الفنان أحمد زاهر الذي يجسد شخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس".

حتى ابنته الفنانة ليلى زاهر، وفي إحدى مقابلاتها، لم تُنجِّه من انتقاداتها اللاذعة، ولا من إخفاء مشاعرها حول شخصية والدها في المسلسل، مؤكدة أنه ولعدم قدرته على الفصل بين شخصيته في المسلسل وشخصيته الحقيقية، فإنها أصبحت تخشاه بشدة بسبب جبروته وسطوته، ووصفته بالقول: "ده مش بني آدم".

وصلت حدّ تهديده بالقتل

لم تتوقف الأمور عند هذا الحدّ بل كشف الفنان زاهر، في مداخلة متلفزة، عن تعرّضه للتهديد بالقتل من بعض المتابعين بسبب شخصيته الشريرة ولكونه ظالماً وعمود الشر في المسلسل.

وفي كل هذا مسألة تدعو للتساؤل: هل الفنان بعد تجسيده شخصية شريرة وظالمة، وبعد أن يتقمصها خلال تمثيله العمل الدرامي، سواءً كانت فترة قصيرة أم طويلة، يتوجب عليه الخضوع للعلاج النفسي كي لا يحمل صفات تلك الشخصية معه إلى أسرته وأبنائه؟

عن هذا الموضوع، يقول الطبيب النفسي الدكتور ريمون قناص لـ"فوشيا" إن التمثيل وتقمص الأدوار لها تأثيرها على نفسية الممثل بما لا يدعُ مجالاً للشك.

ففي التقمص كون الجسم في حالة تركيز كبير جداً وضغط أكبر، فإن هذا يؤثر على وظائف الجسم كلها خاصة في حال طالت فترة تقمص الدور كما يحدث في تصوير المسلسلات، بخلاف الأفلام قصيرة المدة.

وقد يرتفع إفراز مادة الدوبامين مؤقتاً عند الممثل، ما يزيد من إحساسه بالقلق، رغم أن مادة الدوبامين مرتبطة بالسعادة الوقتية السريعة الناجمة عن النجاح في عمل الدور، ولكنها مع الوقت سترهق الجهاز العصبي وقد ترفع ضغط الدم أيضاً، وفق قناص.

التأهيل المسبق للدور

أما الاختصاصي النفسي باسم التُّهامي فأشار خلال حديثه لـ"فوشيا" إلى أن المجهود والانشغال الفكري الذي يؤثر على الممثل لمدة زمنية طويلة، قبل الأداء التمثيلي مهما كان نوعه، فإنه يستوجب أن يكون مستعداً تجاهها ومؤهلاً نفسياً قبل أن يقوم بذلك الدور، ما يعني بقاءها بتفاصيلها معه فترة طويلة.

لذلك، فإن الفنان المتقمص للأدوار الشريرة بصورة أكبر، تكون حالته صعبة أثناء التصوير والتقمص للشخصية، إلا أن الصعوبة الأكبر تكمن بخروجه من تجسيده للدور الذي يؤديه، كما يرى قناص.

ضغط الدخول للشخصية والخروج منها

ولأن الجسم والعقل يميلان إلى استكمال ما تعودا عليه من نشاط فكري وذهني وجسدي، لذلك فإن الخروج من الشخصية التي تم تمثيلها هو بمثابة ضغط جديد، وكأنه تمثيل لشخصية جديدة. وهذا يتطلب من الفنان زاهر في الوقت الراهن ومن يقف حوله مساعدته من خلال الاكتفاء بالمدح له هو شخصياً على أدائه دون الدخول كثيراً في تفاصيل الشخصية وذكرها أمامه، لكي لا يصعب عليه عودته إلى شخصيته الحقيقية.

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وهذا ما يؤيده التُّهامي بالقول: "عندما يقوم أي ممثل بدور شرير، والقصد هنا أحمد زاهر، ويترتب على ذلك كثرة الحديث والإعجاب والانبهار بشخصيته التي قام بأدائها، فإن هذا يشكل عنده حالة من الخطورة. والحل يكمن بتجنب الحديث عن تلك الشخصية بما حملته من تفاصيل وعلاقات وتعاملات" كما يقول.

إلا إذا..

ويختم الاختصاصي قناص حديثه بضرورة خروج الممثل من شخصيته الشريرة، ورفض ذكر أي تفاصيل عنها بعد انتهاء العمل، والابتعاد عن ضغط الإعلام لكي يستعيد صحته النفسية، ويكون جاهزاً لتجسيد شخصية جديدة، ولكن في حال فشلت كل تلك المحاولات في العودة إلى شخصيته الحقيقية، عليه حينها متابعة الطبيب النفسي الذي سيساعده على معالجته من حالة الاضطراب التي يعيشها.

وهذا ما يؤيده التّهامي الذي يعتقد أنه إذا استغرق الممثل بالدور الشرير، على سبيل المثال، وأصبحت تلك الشخصية تلقي بظلالها على طباعه وعلى المحيطين به، فإن خضوعه للعلاج النفسي سيصبح أمراً حتمياً، لكي لا يعيش حالة اغتراب نفسي وازدواجية دائمة في الشخصية.

الانتقال إلى مرحلة الاستفزاز

مساعد رئيس تحرير مجلة الكواكب الدكتورة نورا أنور، في تعقيبها على ما قالته ليلى أحمد زاهر عن دور أبيها في مسلسل "البرنس" ووصفته بالشخص "غير الطبيعي"، قالت لـ"فوشيا" إن تصريحاتها تدعو للاستفزاز، وذلك لوعي الجمهور الكافي وقدرته على التفريق ما بين التمثيل والجديّة، بدليل أن الفنان بمجرد نزوله الشارع، فإن الجماهير تتدافع لمصافحته والتقاط الصور معه، "ولهذا فإن تصريحات زاهر وابنته حول ما يتعرض له من تهديد بالقتل أو التعرض للإهانات هي مجرد "فقاعة" لا أكثر ولا أقل.

وتتساءل الدكتورة نورا: لماذا لم يتعرض فنانون آخرون مثل: أمير كرارة، وحلا شيحة، إلى نفس تلك المواقف ولم يتلقوا رسائل تهديد رغم تأديتهم أدوار شريرة؟

وتستذكر أن أحمد زاهر دائماً ما يؤدي أدواراً إيجابية، إلا أن أعماله الثلاثة الأخيرة مع المخرج محمد سامي، ومنها "البرنس" جسدها بدور الشر، لأن المخرج يراه ناجحاً في تلك المنطقة، لذلك يعرفه الجميع باسم "مخرج القوالب" بمعنى قلب الفنان الذي يؤدي أدواراً إيجابية، واكتشافه في أدوار مخالفة، كما فعل بشخصية الفنانة روجينا حيث نجح بإظهارها بصورة المرأة الظالمة والمتجبرة.

لهذا، لا ترى الكاتبة أنور، ضرورة متابعة الفنان أحمد زاهر ولا أي فنان يمثل دور الشر لأي طبيب نفسي، "فمن غير المعقول أن يتقمص الفنان كل شخصية يؤديها"، متسائلة: "هل أي فنان وفنانة يؤديان دوراً رومانسياً سيتزوجان بعد انتهاء العمل مثلاً؟".

فضفضة وإعادة شحن

وتستذكر الكاتبة أنور أن دور الطبيب النفسي، اذا استدعى الأمر، لا يقوم على علاج الفنان بقدر ما هي "فضفضة وإعادة شحن"؛ فالممثل يحفظ دوره جيداً، ويدخل أمام المخرج، ويعرف كيف يؤدي دوره، ثم بعدها ينتقل إلى الدور الذي يليه، وأحياناً يؤدي دوريْن معاً، أحدهما ظالم والآخر إيجابي وطيب، فكيف له الخلط بين تلك الشخصيتين في العمل نفسه؟ وهل بعد تأديتهما يتوجب عليه الخضوع للعلاج النفسي؟

وتنتهي إلى الجزم بأن الفنان لا يحتاج إلى العلاج من دور تقمصه، فليس في الأمر مرض أو تطبيب، وأقصى ما يمكن عمله هو الفضفضة لإزالة الاحتقان، ومن أجل إعادة الشحن العصبي بما هو طبيعي.