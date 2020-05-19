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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيب الموت رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود عن عمر يناهز الـ 79 عامًا مساء الإثنين، والذي يعد أحد أبرز رجال الأعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب.
ولد كامل عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.
تلقى الشيخ صالح تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.
أنشأ الشيخ الراحل وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم "دار ومكتب الكشاف السعودي" وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.
على الجانب الآخر، كانت فاجأت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود جمهورها بإطلالتها مجددًا عبر شاشة التلفزيون بعد غياب دام فترة طويلة، وذلك في ظهور نادر لأول مرة ضمن إحدى إعلانات رمضان لهذا العام، ويهدف هذا الإعلان لجمع تبرعات لإحدى مستشفيات الأطفال للمساهمة في علاجهم.
وكشفت صفاء أبو السعود في الإعلان أن الشيء الوحيد الذي جعلها تخرج للنور مجددًا بعد كل هذا الغياب هم الأطفال، حيث قالت إن الأطفال هم الشيء الوحيد الذي من الممكن أن تظهر لأجلهم وذلك لإسعادهم وحثت المواطنين على التبرع لصالح الطفل.
من جانبها علقّت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على عودة صفاء أبو السعود للظهور بعد غياب، فنشرت صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام" وقالت: "ظهور صفاء ابو السعود في إعلان مستشفي الناس أسعدني كنتي وحشاني #صفاء_أبوالسعود".
وكانت قد كشفت صفاء أبو السعود عن السر وراء ظهورها برشاقة ملحوظة رغم تقدمها في السنْ فقالت إن حبها للرياضة وانتماء عائلتها للرياضة ساعدها على الظهور بهذا الشكل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل زوج صفاء أبو السعود.. وهذه سيرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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