شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يحتفل بمرور 16 عاما على "تيتو".. والجمهور: أحسن أفلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد السقا بمرور 16 عاما على فيلم تيتو، الذى حقق نجاحا رائعا خلال فترة عرضه، وحقق جماهيره كبيرا، وسط إشادة من خلال تعليقاتهم حيث وصفوه بأنه أفضل أعماله السينمائية.

الفنان أحمد السقا، نشر صورة من إحدى المشاهد من فيلم "تيتو" عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً: "16 سنة يا تيتو".

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السقا

فيما علق الجمهور في تلك المناسبة على بوست الفنان أحمد السقا، حيث قال أحدهم: "من وجهة نظرى دا احسن فيلم عملته ياسقا قصة وأداء تمثيلي"، وأضاف آخر: "من أجمل واروع الافلام على مستوى الوطن العربي ". وغرد حسين:" من أجمل افلامك و نبرة الصوت كان ليها دور كبير فى أدائك ".

فيلم "تيتو" بطولة أحمد السقا وحنان ترك وعمرو واكد وخالد صالح، وقصة طارق العريان، وسيناريو وحوار محمد حفظى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى تشويقى حول تيتو، اليتيم الأبوين، والذى عاش حياته فى إصلاحية الأحداث، ويقوم بعمل تشكيل عصابى، ينفذ به عملياته الإجرامية، لصالح أحد الضباط الفاسدين، ولكنه يقع فى حب فتاة من طبقة أرستقراطية، فيحاول أن يغير من نفسه، ولكن يجد من يطارده، وتتصاعد الأحداث بقوة.

يشار أنه يستعد النجم أحمد السقا لتحضير وتصوير فيلمه الجديد "أدريانو" وهى الشخصية التى جسدها منذ 20 عاما فى فيلم "همام فى أمستردام"، بعد انتهائه من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، مباشرة والذى يتبقى له يومان وينتهى من التصوير بشكل نهائى، حيث بدأ بالفعل المنتج جمال العدل ومؤلف العمل مدحت العدل ترشيح عدد من أسماء النجوم يتم الإفصاح عنها الفترة المقبلة.