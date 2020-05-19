شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف حقيقة تهديد آسر ياسين بالقتل بسبب مسلسل "بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان آسر ياسين، إلى قاىمة النجوم الذين تم تهديدهم بالقتل بسبب مشاهد درامية لم تنل استحسان المشاهدين، حيث نشر آسر ياسين، على صفحته الشخصية على تويتر، تدوينة أكد من خلالها أنه تعرض لتهديدات بالقتل بسبب المشهد الذى وافق فيه على مقابلة حبيبته السابقة، بدون علم خطيبته سكر، التى تجسدها النجمة نيللي كريم، وذلك فى مسلسل "بـ100 وش" الذى يعرض ضمن سباق الدراما الرمضانى الجارى.

يُعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.

وجاء تصريح ياسين، ردًا على تدوينة متابع كتب له: “ليس من العدل أن تحبوا آسر ياسين لوحده لما يقول شوجر، ولما يخون تشتمونا إحنا”، إذ كتب: “يا هادي أنا جايلي تهديدات بالقتل وبيقولوا سكر هاتقطعني لأكياس شوجار صغننة”.