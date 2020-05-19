شكرا لقرائتكم خبر عن "فاضل 4 حلقات جاهزين للنهاية".. نور تشوق جمهورها لمسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور من كواليس مسلسل البرنس، وما سوف تنتهي إليه الأحداث خلال الأربعة حلقات المقبلة، الذى شهد نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ عرضه بداية من شهر رمضان المبارك.





ونشرت الفنانة نور، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا جديدة من كواليس مسلسل البرنس، وعلقت قائلة:" فاضل 4 حلقات في مسلسل البرنس، جاهزين للنهاية؟".









تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.