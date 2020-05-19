شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"ونحب تانى ليه" الحلقة 25.. سوسن بدر ‏تقنع ياسمين عبد العزيز بالعودة ‏‏لطليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 25 من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، ‏الكثير من التفاصيل، حيث ‏أخفى مراد "كريم فهمي" ‏على صديقه عمر "إسلام جمال" خيانة زوجته له مع إيهاب السويفي "إيهاب فهمي"، وتحجج بأن الفيديو قد أزيل بدون قصد، كما طلب منه الإنصراف وجلس في حيرة من أمره هل يصارحه أم لا.

وفي مشهد آخر، تحاول عائشة "سوسن بدر"، أن تقنع ابنتها غالية "ياسمين عبد العزيز"، بالعودة لزوجها السابق عبد الله "شريف منير"، لأن ابنتهما تيا متعلقة به، ولأنه أيضا قد تغير كثيرا بعد الحادث، ولكن قالت غالية لها إنها لم تعد تحب عبد الله، وهى تحب مراد، ولا تستطيع العيش بدونه، فنصحتها والدتها أن تتريث في التفكير، وأن تفكر في سعادة ابنتها ليست سعادتها هى.

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ومن جانب آخر، حدث مشادة كلامية بين جهاد السويفي "محسن صبري" والد مراد، وكمال الورداني "مصطفي حشيش" والد يسرا، بسبب تأخر الثاني عن دفع النقود المتفق عليها لإتمام الشراكة واتهمه الأول بالمماطلة شكا بأنه مازال يفكر ولم يحسم أمره، مما جعل الثاني يثور ويهدده بفض الشراكة، ومن هنا تحدث جهاد مع ابنه مراد واتهمه بأنه السبب في ذلك الخلاف بينه وبين شريكه لأنه يدرك سبب ما يفعله شريكه حيث يريد أن يعود مراد ليسرا.

أكد مراد، لوالده أنه لن يعود ليسرا مرة أخرى، وأنه يحب غالية ولن يتزوج غيرها، وهنا طلب منه والده مقابلة غالية، وأبلغ مراد على الفور غالية بهذا الخبر، حيث كانت قد طلبت منه سرعة الزواج حتى تحل كل المشاكل التي تواجهها.