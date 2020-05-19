شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تنعى الشيخ صالح كامل وتصفه بصاحب الفضل على كل الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الإعلامية بوسى شلبى الشيخ صالح كامل الذى توفى اليوم عن عمر ناهز 79 عاما، ووصفته بوسى شلبى بصاحب الفضل على كل الإعلاميين.

وكتبت بوسى شلبى على حسابها على فيس بوك: "بكل الحزن أنعى صاحب الفضل على كل الإعلاميين.. انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ قليل الشيخ صالح كامل.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. جبيب المصريين رجل الخير".

يذكر أن بداية الإعلامية بوسى شلبى كانت عبر قنوات ART المملوكة للراحل الشيخ صالح كامل وهو رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفيزيون العرب ، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى كامل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودي وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.