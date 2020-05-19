شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 25.. تورط بومبا فى جريمة قتل ويخرج منها بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 25 من مسلسل "رجالة البيت" فى منزل العائلة بوجود تيمون (أحمد فهمى) وبومبا (أكرم حسنى) وعيد (بيومى فؤاد) وتونا (ويزو) وفرح (عارفة عبد الرسول)، واندماج ويزو فى مشاهدة فيلم للنجم الشهير فارس حلمى، ويغير بومبا من حب زوجته تونا لهذا الممثل، ليقوم بارسال له رسالة على تويتر ينتقده ليخبره فارس بأنه سيتواجد فى السينما من أجل عرض خاص فيلمه الجديد ويدعيه ليرد عليه بومبا "حضر كفنك".

يذهب بومبا بصحبة تيمون إلى السينما وبمجرد وصول الفنان عباس حلمى يدخل الحمام ويذهب ورائه بومبا من أجل ضربه، وداخل الحمام تقطع الكهرباء وعندما تعود يجد بومبا عباس مقتولاً بسكين ويدخل الأمن ويقبض عليه، ويأتى المحامى ولكنه يجد أقوال تيمون لا تبرىء صديقه بومبا.

تصل الشرطة الى السينما للقبض على بومبا الذى يتلقى مكاملة من حماة عيد، وبعدها يؤكد أنه عرف من القاتل لأن موبايل يرسل رسائل صوتيه بطريقة الخطأ وأن حماه أرسل له رسالة يعترف فيها شخص أنه قتل فارس حلمى لأنه سرق، ويظهر أن مدير الأمن هو الذى قتله وأن تليفون بومبا كان معه.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل رجالة البيت الحلقة 25



مسلسل رجالة البيت الحلقة 25



مسلسل رجالة البيت الحلقة 25



مسلسل رجالة البيت الحلقة 25



مسلسل رجالة البيت



رجالة البيت



مسلسل رجالة البيت الحلقة 25