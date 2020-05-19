شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عائق أمام صفاء أبو السعود وبناتها لتشييع جثمان الشيخ صالح كامل بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن كبير للغاية خيم على الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود بعد تلقيها خبر وفاة زوجها الشيخ صالح كامل رجل الأعمال والإقتصادى الكبير، حيث توفى بمنزله في الممكلة السعودية، بينما تلقت أبو السعود هذا الخبر الحزين هي وبناتها الثلاثة هديل وأصيل ونضير هنا أثناء تواجدهم في مصر.

ما ضاعف من حزن أبو السعود وبناتها الثلاثة أنهم لن يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان الشيخ صالح كامل، بسبب توقف خطوط الطيران بالكامل نظرا لما يشهده العالم أجمع من مواجهة فيروس كورونا.

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وقال المقربين من أسرة الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تلقت الخبر منذ قليل وهى الآن في حالة إنهيار شديد، حيث توفى الشيخ صالح كامل بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان بصحة جيدة ولا يعانى من أي أعراض مرضية.

يذكر أن الشيخ صالح كامل تزوج من الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، وأنجب منها 3 بنات هي هديل وأصيل ونضير، بينما الشيخ صالح كامل لديه الشيخ عبد الله والشيخ محيى الدين من زوجته الأولى.