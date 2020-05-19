شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 25.. عادل إمام يدخل "العجماوى" طليق داليا البحيري السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 25 من مسلسل فلانتينو القبض علي "العجماوي" طليق داليا البحيري، حيث اتفقت داليا مع زوجها عادل إمام على توريط طليقها في قضية إرهاب وذلك بعدما قام الزعيم بشراء أسلحة واستدرجت داليا طليقها للمنزل لتعطي له السلاح باعتباره جزءا من المسروقات التي سرقتها من زوجها عادل إمام لتدخل الشرطة وتضبطه متلبسا بالسلاح، حيث تصرخ داليا مستنجدة بالشرطة كونه إرهابيا وكان يريد تفجيرها.

وشهدت الحلقة أيضا موافقة نبوية ابنة عادل إمام على خطوبتها من عمرو وهبة بعدما ألحق عليها والدها، وحضر وهبة ليطلب يدها وهو ملفوف بالشاش بعدما تلقى علقة علي يد أهل دكتور عبد العزيز استاذ نبوية بالجامعة.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.