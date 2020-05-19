شكرا لقرائتكم خبر عن خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله.. مجد القاسم يطرح دعاء دينيا جديدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مجد القاسم ثانى دعاء ديني له خلال شهر رمضان الجارى، بعنوان "ماية المحاياة" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهى من كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله".

من ناحية أخرى طرح مجد مؤخرًا دعاء دينيًا جديدًا بعنوان "زارنى في المنام" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهو من كلمات من كلمات الشاعر وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، وإخراج أحمد غنيم.

كما طرح مجد أيضًا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الأبيض‏‏"، والتى قدمها دعمًا للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، من تأليف وألحان صلاح عطية، وتوزيع خالد ‏عرفة‎، كما طرح أيضًا أغنية جديدة بعنوان "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم ‏والإلتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح ‏عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع خالد ‏عرفة، ‏وتم تسجيلها بأستوديو مقام‎.

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وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏ ‏