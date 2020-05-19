شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 25.. خالد سرحان يكتشف فضيحة زوجته الجنسية ويخطط للانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف خالد سرحان فضيحة زوجته الجنسية مع رجل الأعمال مجدي الصياد، حيث أرسل له خطابا به "فلاشة" تحتوى على الفيديو الفاضح. وقام سرحان بالذهاب إلي يسرا وإخبارها بالفضيحة وأنه يفكر في قتلها إلا أنها رفضت وطلبت منه الانتقام منها بدون ذكر اسم العيلة في الأمر خوفا من الفضائح، فيما قامت باقناع عبير صبرى بالرجوع له ضمن خطة يسرا للإنتقام منها.

وشهدت الحلقة أيضا قيام حلا شيحة من جومانة مراد أن تقوم بإجهاض زوجة طليق حلا "عزت" وذلك إنتقاما منه علي طردها من المنزل.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.