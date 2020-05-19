غادة عبدالرازق تنعى الشيخ صالح كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة غادة عبدالرازق، رجل الأعمال السعودي صالح عبدالله كامل، وزوج الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين.

ونشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة للشيخ صالح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"انتقل إلى رحمة الله الشيخ صالح كامل، عزائنا للأسرة الكريمة ورحمة الله عليه في هذه الأيام المفترجة".

صالح عبد الله كامل ولد عام 1941 في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص.