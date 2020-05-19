أروى جودة تبكي لرحيل الشيخ صالح كامل زوج صفاء أبو السعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
توفي منذ قليل، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة صفاء أبو السعود، عن عمر يناهز الـ79 عامًا.
وأكدت الفنانة أروى جودة ابنة شقيقة "صفاء أبو السعود"، في تصريحات خاصة لمصراوي خبر الوفاة، وقالت باكية":"رحل الشيخ صالح كامل".
الشيخ صالح عبد الله كامل رجل أعمال سعودي وأحد أهم المستثمرين في مجال الإعلام، من خلال مؤسسة ART " وراديو تلفزيون العرب".
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