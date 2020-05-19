صور.. عقد قران شقيقة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: احتفلت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، بعقد قرانها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ونشرت "إيمان"، صور تجمعها بزوجها حسام حامد، وعلقت عليها قائلة: "حبيبى وجوزى ربنا يخليك ليا، الحمدلله على هديتك يارب". وكان الفنان محمد رمضان احتفل بخطبة شقيقته في فبراير الماضي، في حفل عائلي اقتصر على أسرة العروسين. إيمان رمضان، هي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد من الحفلات والعروض الخاصة، وتعمل في مجال "عسل النحل"، ولديها براند باسم ابنة محمد رمضان.

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