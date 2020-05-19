صور| هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وفاجأت هنا جمهورها في الصور، بتغير لون شعرها للبني، نالت الصور إعجاب متابعيها. وتشارك هنا في المسلسل الإذاعي "لف وارجع تاني" بطولة أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.

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