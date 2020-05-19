أحمد جمال يستعد لطرح "جيل بطل" لدعم أبطال الأولمبياد في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
يستعد الفنان أحمد جمال، لتصوير أحدث أغانيه "جيل بطل"، بالتعاون مع المخرج تامر الضبع.
وانتهى "جمال"، من تسجيل الأغنية على أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب يوم الأربعاء القادم.
أغنية "جيل بطل"، تهدف لدعم أبطال الأولمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد "طوكيو".
الأغنية من كلمات حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع أحمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند، إشراف عام علي العمل المخرج تامر الضبع، وانتاج شركة روابط الرياضية وهى الشركة الراعية للابطال أولمبياد دورة "طوكيو".
وكانت آخر أعمال أحمد جمال أغنية كل سنة وانت طيب"، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس.
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