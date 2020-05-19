محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة متابعيها بصورة لها مجمعه في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وجاءت الصورة التي نشرتها كارول منذ كانت في العشرينات من عمرها، والآخرى وهي في عمرها الحالي.
وعلقت كارول على الصورة :"أنا بين الماضي والحاضر، كارول العشرينية، الأربعينية"، ما رأيكم؟
جدير بالذكر أن الفنانة كارول سماحة، شاركت مؤخرًا في أوبريت "انت أقوى"، مع مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم "محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعي، سميرة سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تكشف عن صورتها في العشرينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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