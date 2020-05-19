- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بقناته الرسمية على يوتيوب لتصنيفها عالميا.
وكتب رمضان، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "الحمد لله ثم شكرا الجمهور الكبير اللي تخطت به قناتي الرسمية على يوتيوب الـ ٢ مليار و800 مليون مشاهدة، وتم تصنيفها عالميا، ربنا يقدرني دايما على أسعادكم يا أغلى الناس ".
يذكر أن، محمد رمضان يشارك في دراما رمضان بمسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة أحمد زاهر وروجينا وأحمد فهيم وأحمد داش ودنيا عبد العزيز وأيمن عزب وسيناريو وحوار و إخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفل محمد رمضان بتصنيف قناته على يوتيوب عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.