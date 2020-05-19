هكذا احتفل محمد رمضان بتصنيف قناته على يوتيوب عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بقناته الرسمية على يوتيوب لتصنيفها عالميا.

وكتب رمضان، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "الحمد لله ثم شكرا الجمهور الكبير اللي تخطت به قناتي الرسمية على يوتيوب الـ ٢ مليار و800 مليون مشاهدة، وتم تصنيفها عالميا، ربنا يقدرني دايما على أسعادكم يا أغلى الناس ".

يذكر أن، محمد رمضان يشارك في دراما رمضان بمسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة أحمد زاهر وروجينا وأحمد فهيم وأحمد داش ودنيا عبد العزيز وأيمن عزب وسيناريو وحوار و إخراج محمد سامي.