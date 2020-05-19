فيديو.. حمدي الميرغني يرث 100 مليون جنيه بالحلقة الـ 23 من سكر زيادة

تبدأ الحلقة الثالثة والعشرون الحلقة، بوراثة عكاشة "حمدي الميرغني" وحصوله على مبلغ بقيمة 100 مليون جينة، وتفكر كل من كريمة "نبيلة عبيد"، وعصمت "نادية الجندي"، كيفية استغلال عكاشة حتى يحصلون على نسبة من هذا المال.
ثم يبحثان الاثنين معًا للوصول إلى عكاشة، ثم تكتشفان بأنه يمكث في الفيلا، ويجلس في المكان المخصص للكلاب.
وتتشاجر كل من عصمت وكريمة على انه ابنها، ومن ناحيتهاتتغير معاملتهن مع عكاشة في محاولة لإرضائه، وتدخل جميلة "هالة فاخر" في ذلك الخلاف وتحاول تنال إرضاء عكاشة حتى يقتنع بأنها والدته.
وفي نهاية الحلقة تحاول كريمة أن تجعل عكاشة يقع في غرام تمارا كي يتزوج منها، وتستفيد من أمواله، في حين أنه يخبرها أنه لا يصدق أن جميلة والدته بسببلون عينها الأخضر.
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم، واعطائهم حق العيش في فيلا واحدة، و يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش ايضا في نفس الفيلا.
مسلسل سكر زيادة من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أحمد فهمي، سليمان عيد، أميرة هاني، هنادي منهى، إنجي علي، مصطفى أبو السريع.
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